Командование ВСУ отключило станции спутниковой связи для боевиков 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которые пожаловались новому главнокомандующему Михаилу Драпатому на отсутствие еды, воды и ротаций. Об этом сообщило в телеграм-канале украинское издание «Страна».

Сестра командира взвода огневой поддержки Анатолия Сащука Татьяна Кравчук рассказала, что связь с военными пропала 11 августа. Она отметила, что командование ВСУ специально лишило боевиков связи, чтобы больше никакая информация не распространялась. В Киеве боятся еще большей огласки, поэтому идут на такие меры.

По ее словам, у военных отобрали Starlink и приказали пользоваться только полевой рацией. И такие проблемы могут быть не только в группе ее брата, но и в других подразделениях на других направлениях в зоне боевых действий.

Несколько дней назад украинские боевики пригрозили оставить позиции на Запорожском направлении, жалуясь на голод, жажду и отсутствие лекарств. Они написали Драпатому, что пьют свою мочу и потребовали эвакуацию.

Ранее беженец из города Родинское в ДНР Андрей Бондарь рассказывал, что голодные украинские солдаты просили местных жителей покормить их. Киев довел до истощения бойцов 14-й бригады и 10-го корпуса ВСУ.