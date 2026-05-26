Голодные украинские военные обращались к местным жителям с просьбой покормить их. Об этом рассказал беженец из города Родинское в ДНР Андрей Бондарь в беседе с РИА «Новости» .

До этого украинские журналисты сообщили, что генштабу ВСУ потребовалось отстранить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после скандала вокруг истощенных военных, чьи фото разлетелись в Сети.

«От меня где-то километр до ж/д. Там люди жили на окраине. Туда украинские приходили вояки. Девчонки моих годов там [проживали]. Слышу шорохи какие-то. [Местная жительница] пошла в дом, заходит — два пацана сидят, украинские, перепуганные: „Ой, тетенька, а нет чего поесть?“» — рассказал Бондарь.

По его словам, украинские военные сами рассказали, что их задержали и направили на передовую, выдав лишь банку консервов и воду, которые быстро кончились.

Еще 27 декабря 2025 года командующий российской группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил, что силы 9-й мотострелковой бригады освободили Родинское.

Ранее стало известно, что в Запорожской области украинские военные просили сослуживцев убить их. У боевиков не было еды и воды на позициях.