RT: боец ВС РФ Йети месяц прожил без еды под обстрелами в поле под Клещеевкой

Военный из Луганской Народной Республики с позывным Йети месяц жил в поле под Клещеевкой. Об этом сообщил RT .

По его данным, мужчина состоит в отряде командира с позывным Шустрый спецназа «Ахмат». Так сложилось, что Йети отбился от своих и остался без ботинок, связи и провизии.

В районе, где потерялся боец, вели ожесточенные бои. Поле контролировали беспилотники ВСУ. У мужчины была контузия и обезвоживание, поэтому он не мог идти босиком. В итоге солдату месяц пришлось выживать и пить дождевую воду.

В какой-то момент его обнаружили военные ВС РФ. Йети попросил бойцов оставить его, ведь за ним охотился украинский дрон. Солдаты все равно помогли товарищу эвакуироваться. Военнослужащим пришлось передвигаться под минометным обстрелом ВСУ.

Как рассказал Шустрый, теперь с Йети все нормально. Сейчас он в госпитале.

«Героический боец, достойный путь прошел», — заявил военный.

Ранее боец СВО из Дагестана Гаджимурад Казанбиев провел три недели в блиндаже почти без еды. Положение военного усугубило ранение, которое он получил из-за атаки дрона ВСУ. В итоге солдат выжил, он растапливал снег и пил воду.