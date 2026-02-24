Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинское военное командование заинтересовано в скорейшем завершении боевых действий из-за больших потерь. Его слова привел украинский «24 Канал».

«Украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромны», — сказал Джонсон.

При этом он добавил, что скептически относится к перспективам урегулирования путем переговоров. Экс-премьер не верит в диалог, поскольку происходящее выглядит слишком отвлеченно и неясно.

Ранее специалисты оценили потери ВСУ не только в боях, но и из-за природных факторов. По их мнению, из строя вышли до трети личного состава подразделений, заблокированных на восточном берегу Оскола. Потери среди боевиков растут из-за воды в окопах, морозов и антисанитарии.