Певица Виктория Цыганова навестила семьи участников СВО в Солнечногорске

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В центре Ассоциации Ветеранов СВО, расположенном в Солнечногорске, устроили праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова, председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко, а специальным гостем стала известная российская певица Виктория Цыганова.

В этот день особую благодарность и уважение выразили защитникам страны и их родным. Все присутствующие получили памятные подарки. Далее за большим столом устроили теплое чаепитие в неповторимой атмосфере.

Главным героем дня для самых маленьких гостей центра стал любимый персонаж многих поколений — Чебурашка. Ростовая кукла развлекала гостей по специальной программе. Также детям провели мастер-классы.

Российская певица Виктория Цыганова тоже присоединилась к празднику. Она исполнила трогательные композиции о значении семьи и любви.

«Такие встречи помогают укреплять семейные ценности и воспитывать подрастающее поколение в духе уважения и взаимопонимания. Именно любовь, верность и поддержка членов семьи формируют основу счастливой семейной жизни», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Сам праздник отмечается ежегодно 8 июля. Он совпадает с днем памяти святых Петра и Февронии Муромских.