«Петля все больше затягивается». Сальдо заявил о стратегическом поражении Украины

Сальдо заявил, что киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение

Украина начала шаг за шагом терпеть стратегическое поражение, а цели и задачи спецоперации, поставленные руководством России, успешно выполняются. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение. Петля вокруг шеи кровавого клоуна все больше затягивается, украинские формирования теряют возможности вооруженной борьбы», — сказал губернатор.

Он добавил, что украинские боевики теряют мотивацию сражаться и в целом ВСУ испытывают дефицит вооружения и личного состава.

Ранее Сальдо назвал ложными слухами сообщения о якобы готовящемся российской армией штурме Херсона. Он предположил, что Киев снова пытается компенсировать нехватку реальных успехов на поле боя виртуальными достижениями, в частности, отражением несуществующей угрозы.