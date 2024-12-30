«Очередной раунд шантажа». Сальдо объяснил слухи о подготовке ВС России к штурму Херсона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал сообщения о готовящемся штурме Херсона ложными слухами. Их специально распускает Украина, чтобы шантажировать Запад, сообщил он РИА «Новости» .

«Вполне возможно, что это очередной раунд шантажа собственных хозяев. Мол, дайте нам оружие, а не то русские вернут себе Херсон», — пояснил Сальдо.

Он добавил, что киевский режим пытается компенсировать малое количество реальных успехов на поле боя виртуальными достижениями. В этом случае, например, отражением пока несуществующей угрозы.

Ранее Сальдо рассказал о сложностях операции по освобождению Херсона. Для нее потребуется много сил и ресурсов, поэтому точные сроки губернатор не назвал. Однако подчеркнул, что Херсон всегда был русским городом, поэтому в итоге страна его обязательно вернет.