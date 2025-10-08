Петербургские разработчики представили беспилотники нового вида «Тор» и «Пегас»

Универсальные беспилотниит «Пегас» и дроны с искусственным интеллектом «Тор» разработали специалисты конструкторского бюро Санкт-Петербурга при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта». Об особенностях новых летательных аппаратов рассказал руководитель департамента проектов бюро с позывным Рача.

Он пояснил, что «Пегас» представляет собой универсальный беспилотник самолетного типа, который можно использовать в качестве разведчика, бомбардировщика, ретранслятора или даже дрона-камикадзе.

«Легкий, запускается с руки или катапульты, переносится в ящике, собирается за пять минут», — перечислил особенности аппарата Рача.

По словам представителя бюро, «Пегас» может находиться в воздухе более двух часов и зависать над позициями для передачи данных.

Беспилотники «Тор» петербургские специалисты начали делать еще в начале спецоперации. Они постоянно улучшают модели и выпускают дроны на оптоволокне и с модулями искусственного интеллекта, который помогает аппаратам самостоятельно обходить вражеские РЭБ и работать в автономном режиме.

«Предусмотрены различные схемы управления, дрон может быть полностью автономен, может быть донаведен искусственным интеллектом на цель», — пояснил Рача.

Также вместе с московскими инженерами петербургские специалисты готовят модуль искусственного интеллекта для шлемов военных с дополнительной камерой, через которую система передает видео с дрона, а также покажет местоположение противника. Все платы для своих систем разработчики сделали самостоятельно.

Среди других разработок бюро также есть средства радиоэлектронной борьбы «Гребень» для перехвата вражеских беспилотников, нацеленных на транспорт, и противодроновые ружья РПБПЛА-1.

«Кулибин-клуб» «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.