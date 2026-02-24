Песков заявил об ухудшении ситуации для киевского режима

Фото: РИА «Новости»

Ситуация для киевского режима ухудшается ежедневно. Украинским властям нужно принимать необходимые решения, заявил «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему ситуация для киевского режима ухудшается каждый день. И им давно уже пора принять на себя ответственность и принять те решения, которые нужно принять», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал планы Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии. По мнению пресс-секретаря президента России, этот шаг граничит с безумием.

Запад неоднократно предупреждали о недопустимости поставок оружия массового поражения Вооруженным силам Украины.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте