Украина для США — инструмент нанесения стратегического поражения России. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о позиции США в отношении урегулирования конфликта. Песков отметил, что у американской стороны нет интереса к Украине как таковой. При этом, по словам пресс-секретаря Кремля, многие заявили о необходимости мира на Украине.

«И мы говорим о том, что киевский режим должен прекратить убивать своих людей, отправлять их на смерть и устраивать расправу с русскими на своей территории», — добавил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что между Россией и США идет своя «спецоперация». Он подчеркнул, что поставка военной помощи ВСУ и финансирование Украины не приведут к завершению конфликта.