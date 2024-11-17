Премьер Словакии Фицо заявил об идущей между Россией и США «спецоперации»

Между Соединенными Штатами и Россией идет своя «специальная военная операция». Чтобы урегулировать кризис, необходимо провести мирные переговоры, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы. Об этом сообщил ТАСС .

Словацкий премьер подчеркнул, что поддержка ВСУ и финансовая помощь Украине не помогут закончить конфликт.

«Я бы сказал, что это не конфликт, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — отметил он.

Политик также назвал дипломатическое урегулирование единственно возможным способом установить мир.

В ноябре Фицо призвал Запад сократить военную помощь Украине. По его мнению, лучшим решением будет прекращение военных операций. Конфликт не закончится, пока западные страны не прекратят массово поддерживать ВСУ, подчеркнул премьер Словакии. Таким образом он высказался о сдвиге в американской политике после переизбрания республиканца Дональда Трампа.