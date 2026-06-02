Песков: Путин уже дал ВС России поручения в связи с атакой ВСУ в Старобельске

Российский лидер Владимир Путин ранее уже дал Вооруженным силам России необходимые указания в связи с атакой ВСУ на колледж Старобельске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС .

«Поручения даны ранее», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста, отдал ли президент новые распоряжения военным после совещания 1 июня, посвященного расследованию теракта в Старобельске.

Происшествие случилось в ночь на 22 мая. Украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педколледжа в ЛНР. В результате ЧП погиб 21 человек. После этого российский МИД объявил, что ВС России переходят к планомерным ударам по объектам ВПК в Киеве.

Как отметил российский лидер, киевский режим сознательно совершил преступления в Старобельске и Геническе. Так украинская сторона решила придать новое качество конфликту.