Песков заявил, что пока нет оснований для переговоров с Украиной

Пока российские власти не видят оснований для переговоров с украинской стороной. С таким заявлением в разговоре с «Известиями» выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет никаких оснований для переговоров», — отметил он.
При этом Песков отметил, что многие страны готовы предоставить свою территорию для проведения такого диалога между Россией и Украиной. Как заявил пресс-секретарь главы государства, власти страны признательны всем за «такую добрую волю».
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что стать площадкой для проведения мирных переговоров по Украине может стать Будапешт. По словам политика, венгерский премьер-министр Виктор Орбан лучше своих коллег разбирается в вопросе.
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