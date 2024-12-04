Песков заявил, что пока нет оснований для переговоров с Украиной

Пока российские власти не видят оснований для переговоров с украинской стороной. С таким заявлением в разговоре с «Известиями» выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — отметил он.

При этом Песков отметил, что многие страны готовы предоставить свою территорию для проведения такого диалога между Россией и Украиной. Как заявил пресс-секретарь главы государства, власти страны признательны всем за «такую добрую волю».

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что стать площадкой для проведения мирных переговоров по Украине может стать Будапешт. По словам политика, венгерский премьер-министр Виктор Орбан лучше своих коллег разбирается в вопросе.