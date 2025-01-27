Песков заявил, что пока нельзя подсчитать размер ущерба от ВСУ в Курской области

Песков: ущерб в Курской области подсчитают после освобождения региона от ВСУ

Пока российские военные не завершат полное освобождение Курской области от противника, не получится подсчитать размер ущерба. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что пока не завершено освобождение полное наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры», — сказал он.

Ранее исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил, что ущерб в Курской области после вторжения украинских военных составил примерно 750 миллиардов рублей.

После этого врио губернатора региона Александр Хинштейн отчитал чиновника. По его словам, российские бойцы пока не освободили ряд населенных пунктов, поэтому сейчас невозможно сказать, в каком они состоянии. Также в некоторых селах нельзя оценить состояние объектов, потому что там идут бои.