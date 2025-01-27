Курского чиновника отчитали за преждевременную оценку ущерба из-за действий ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал врио министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексея Карнаушко. Трансляцию заседания областного правительства вела страница курской администрации в соцсети «ВКонтакте» .

Карнаушко назвал обстановку в приграничных регионах стабильно напряженной и оценил ущерб Курской области от атак украинской армии в 750 миллиардов рублей.

Хинштейн указал в ответ, что российские войска пока не освободили ряд населенных пунктов, поэтому сейчас невозможно сказать, в каком они состоянии. В некоторых перешедших под контроль ВС России селах также нельзя оценить состояние объектов, поскольку возле них продолжают бои.

«Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер», — подчеркнул врио губернатора.

В прокуратуре Курской области в декабре сообщили, что ущерб бюджету региона в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений превысил 800 миллионов рублей.