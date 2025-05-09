Песков высказался об атаке ВСУ на здание администрации Белгорода

Песков: атака дрона ВСУ на Белгород показала, как Украина соблюдает перемирие

Украина показала, как соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы, когда ВСУ атаковали здание белгородского правительства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Ну, вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российские военные проанализируют ситуацию в Белгородской области. Так он ответил на вопрос, будет ли Украине дан адекватный ответ на нападение.

Украинский беспилотник атаковал правительственное здание в Белгородской области, при атаке пострадал замгубернатора Александр Лоренц. Врачи диагностировали ему акубаротравму и сотрясение.

Пострадал еще сотрудник Росгвардии, получивший слепое осколочное ранение бедра. До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики атаковали в День Победы девять населенных пунктов в приграничье Белгородской области, сообщил Life.