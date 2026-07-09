Песков указал на заблуждение США насчет России

Песков: Россия видит заблуждения в администрации США по ситуации на Украине

Россия фиксирует заблуждения администрации, что эскалация конфликта на Украине поможет выйти на мирный трек урегулирования. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим заблуждения в администрации Белого дома, что путем военного давления и эскалации можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Ошибочное суждение», — подчеркнул он.

Песков объяснил, что дальнейшая эскалация, вероятно, продлит специальную операцию.

«В какой-то степени это приведет к тому, что придется делать большую буферную зону безопасности, большую буферную зону», — объяснил пресс-секретарь президента России.

Ранее представитель Кремля оценил идею президента США Дональда Трампа о закрытии неба над всей территорией Украины. По его словам, такие рассуждения главы Белого дома еще необходимо осмыслить.