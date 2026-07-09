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Песков указал на заблуждение США насчет России

Песков: Россия видит заблуждения в администрации США по ситуации на Украине

Фото: РИА «Новости»

Россия фиксирует заблуждения администрации, что эскалация конфликта на Украине поможет выйти на мирный трек урегулирования. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим заблуждения в администрации Белого дома, что путем военного давления и эскалации можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Ошибочное суждение», — подчеркнул он.

Песков объяснил, что дальнейшая эскалация, вероятно, продлит специальную операцию.

«В какой-то степени это приведет к тому, что придется делать большую буферную зону безопасности, большую буферную зону», — объяснил пресс-секретарь президента России.

Ранее представитель Кремля оценил идею президента США Дональда Трампа о закрытии неба над всей территорией Украины. По его словам, такие рассуждения главы Белого дома еще необходимо осмыслить.