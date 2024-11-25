Песков рассказал про переговоры о возвращении россиян с Украины

Россия делает все возможное, чтобы ее граждане вернулись с Украины, переговоры на эту тему ведут по определенным каналам. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о возвращении 46 жителей Курской области, которых в августе ВСУ вывезли после нападения на регион.

«Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на Родину», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Как отмечал глава Курской области Алексей Смирнов, привезенных с Украины жителей приграничных районов региона поселили в пунктах временного размещения. Он отметил, что люди перенесли серьезные испытания, но теперь находятся в полной безопасности. Для детей в ПВР привезли игрушки и коляски.