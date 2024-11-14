Песков рассказал об отношении Путина к увеличению поддержки участников СВО

Президент Владимир Путин считает правильным и справедливым увеличение поддержки участников специальной военной операции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости» .

Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, которые получили инвалидность из-за ранения или травмы.

«Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым», — подчеркнул его пресс-секретарь.

Также Песков рассказал о планах Путина провести в декабре большую итоговую пресс-конференцию, которую совместят с прямой линией. Точная дата мероприятия пока неизвестна. Песков обещал объявить ее позднее.

На прямой линии глава государства ответит на вопросы россиян. На пресс-конференции побеседует с российскими и зарубежными журналистами.