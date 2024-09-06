Песков рассказал, когда завершится спецоперация на Украине

Песков: Россия завершит спецоперацию тогда, когда добьется своих целей

Россия завершит спецоперацию, когда добьется своих целей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Конкретных сроков пока нет. Однако чем быстрее Россия добьется своих целей и обеспечит безопасность будущим поколениям, тем лучше, подчеркнул Песков.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале СВО. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — высказался официальный представитель Кремля.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что рассчитывает на завершение конфликта с помощью переговоров. По его мнению, все должно закончиться диалогом. Обеспечить мирное урегулирование кризиса, как добавил Зеленский, нужно ко второму саммиту мира.