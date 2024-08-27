Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

Зеленский: конфликт закончится диалогом, но для этого нужны сильные позиции

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что рассчитывает на завершение конфликта при помощи переговоров. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube .

По его словам, обеспечить такое положение необходимо ко второму саммиту мира.

«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции», — заявил Зеленский.

В ходе своего выступления политик признался, что представители многих стран отказались от участия в конференции по урегулированию, если там не будет российской делегации.

«Они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что Россия и Украина вели какие-либо переговоры до нападения ВСУ на Курскую область. Он добавил, что тема мирных переговоров сейчас потеряла актуальность.