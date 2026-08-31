Песков раскрыл, когда будет возможна трехсторонняя встреча по Украине

Песков: Путин, Трамп и Зеленский встретятся только для фиксации договоренностей

Саммит трех лидеров — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — возможен только после достижения договоренностей, а это довольно сложный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС .

Представитель Кремля отметил, что предложения провести саммит с участием президентов России, США и Украины звучат уже давно. При этом позиция Путина известна: такая встреча может состояться только для фиксации договоренностей.

«И договоренности — это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей», — сказал Песков.

Сторонам сначала следует пройти процесс урегулирования многочисленных деталей, согласовать их. Киевский режим этим заниматься не хочет.

Ранее Песков объяснил, что новых переговоров Путина и Трампа пока не происходило, а упомянутые американским лидером «хорошие переговоры» с российским коллегой могут относиться к прежним контактам.