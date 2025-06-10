Песков подтвердил, что трейлеры с погибшими боевиками ВСУ давно стоят на границе

Трейлеры с погибшими украинскими солдатами уже несколько дней стоят на границе. Российская сторона готова передать их Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне», — отметил он.

Песков подчеркнул, что о трейлерах знают все.

По его словам, российская и украинская сторона продолжают осуществлять контакт по вопросу о передачи тел погибших. Представитель Кремля добавил, что не может пока рассказать об этом более конкретно.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он специально уклоняется от процесса получения тел погибших. Таким образом глава государства стремится избежать ответственности и «выдать черное за белое», считает парламентарий.