Песков подтвердил, что трейлеры с погибшими боевиками ВСУ давно стоят на границе
Трейлеры с погибшими украинскими солдатами уже несколько дней стоят на границе. Российская сторона готова передать их Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне», — отметил он.
Песков подчеркнул, что о трейлерах знают все.
По его словам, российская и украинская сторона продолжают осуществлять контакт по вопросу о передачи тел погибших. Представитель Кремля добавил, что не может пока рассказать об этом более конкретно.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он специально уклоняется от процесса получения тел погибших. Таким образом глава государства стремится избежать ответственности и «выдать черное за белое», считает парламентарий.