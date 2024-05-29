Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал специфическим вопрос журналистов о том, был ли нанесен урон ядерному паритету России и США после атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае. Он посоветовал обратиться с этим к Министерству обороны.

«Вопрос специфический. Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство», — процитировало РИА «Новости» пресс-секретаря президента России.

В среду, 29 мая, ВСУ впервые с начала спецоперации попытались атаковать Армавир в Краснодарском крае. Об ударе по городу сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Агентство AFP утверждает, что Украина уже не раз вопреки требованиям Соединенных Штатов применяла западное оружие для атак на российские объекты, в том числе в Краснодаре. При этом Запад явно не готов к полномасштабной войне и просто пытается испытывать РФ на прочность, уверена главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.