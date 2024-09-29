Песков указал на вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт на Украине

Западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине. После корректировок ядерной доктрины России соответствующие специалисты будут определять, каким может ответ, например, в случае массового налета БПЛА, заявил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это, скорее, уже прерогативы наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины и не будут ослабевать своего внимания», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что степень вовлеченности западных государств в конфликт постоянно имеет тенденцию к росту.

«Они не включают какие-либо тормоза, напротив, декларируют свое намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине», — подчеркнул он.

Песков указал и на утопические рассуждения самих украинцев о том, что Россию необходимо принудить к миру. Подобные разговоры он назвал ошибочными и предупредил об их негативных последствиях для киевского режима.

«И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны были в готовности их имплементировать», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также объяснил корректировку ядерной доктрины России нагнетанием обстановки вокруг границ страны.