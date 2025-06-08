Буданов назвал срок получения тел погибших военных от России

Буданов: обмен пленными и передача тел погибших пройдут на следующей неделе

Danylo Antoniuk
Фото: Danylo Antoniuk/www.globallookpress.com

Начало нового большого процесса по обмену пленными и возвращению на Украину первой партии тел погибших военнослужащих запланировано на следующую неделю. С таким заявлением выступил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что уполномоченные лица с обеих сторон получили эту информацию еще во вторник, 3 июня.

«Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы», — заявил Буданов, не уточнив конкретную дату.

Глава ГУР добавил, что решение о переносе установленных сроков в одностороннем порядке приниматься не может.

В минувшую субботу, 7 июня, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что представители Украины не явились на место передачи первой партии тел погибших военных, доставленных контактной группой Министерства обороны. Он подчеркнул, что в последний момент киевские власти объявили о переносе процедуры.

Мединский призвал Украину начать процесс, о чем стороны договорились на переговорах в Стамбуле.

В воскресенье, 8 июня, представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин объявил, что передача тел погибших начнется только после официального подтверждения со стороны киевского режима. Он пояснил, что до этого никакой реакции со стороны киевского режима не было.

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