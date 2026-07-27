Песков ответил на слова Зеленского о военных из КНДР

Песков: не Зеленскому рассуждать о планах России и Северной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский не может делать заявлений о планах России и Северной Кореи. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на информацию о том, что украинский лидер сообщил о якобы возможном привлечении 30 тысяч северокорейских военнослужащих к участию в спецоперации.

«Не считаю необходимым это комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал, что информацию о договоренностях Соединенных Штатов и Украины по поводу прекращения огня в небе пока не подтверждали. Он уточнил, что это сообщение преждевременно комментировать, так как источник и достоверность новости находятся под вопросом.

Публикацию о договоренностях разместило агентство Reuters со ссылкой на неизвестное лицо в Киеве.