ОНФ помог обеспечить более 365 тысяч бесплатных проездов для волонтерских машин

Народный фронт, государственная компания «Автодор» и платформа «Добро.рф» за два года обеспечили более 365 тысяч бесплатных проездов по платным дорогам для доставляющего гуманитарные грузы участникам СВО и жителям приграничных регионов волонтерского транспорта. Об этом 360.ru сообщили в президентском движении.

Гуманитарные грузы направлялись в Запорожскую и Херсонскую области, ЛНР и ДНР, а также в Севастополь, Крым, Краснодарский край, Ростовскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую области.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Владимир Тараненко отметил, что логистика — зачастую важный и непростой вопрос. По его словам, инициативу реализовали спустя несколько месяцев после поручения президента России.

«Уже сегодня волонтеры из различных организаций могут в кратчайшие сроки и бесплатно доставлять грузы туда, где они нужны», — подчеркнул Тараненко.

Получателями помощи стали военнослужащие и их семьи, жители пунктов временного размещения, пожилые граждане, малообеспеченные семьи и социальные учреждения.