Песков оставил без комментариев якобы переговоры с Украиной по ядерным объектам

Кремль не станет комментировать информацию якобы о переговорах с Украиной по защите ядерных объектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

«Я оставлю без комментария этот вопрос», — ответил он.

Агентство Bloomberg сообщило, что Россия и Украина могут вести переговоры о защите ядерных объектов от ударов.

Ранее украинский радикал, лидер одной из националистических организаций Евгений Карась заявил, что ядерная война будет выгодна для страны, потому что после удара атомным оружием ничего хуже уже быть не может. Однако он заметил, что президент России Владимир Путин не пойдет на такой шаг — якобы именно потому, что это принесет Украине пользу.