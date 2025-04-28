Песков обратил внимание на бездействие Украины в вопросе переговоров

Песков: Россия не увидела от Украины никаких действий для переговоров

Украинское руководство не предприняло никаких действий для продолжения переговорного процесса. Об этом журналисту Life.ru Александру Юнашеву заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же есть юридический запрет [на переговоры с Россией], но пока мы не видим никаких действий», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина добавил, что спецоперация продолжается. По его словам, Россия хочет вывести «процесс в мирное русло» и готова к переговорам с украинской стороной.

Ранее Песков прокомментировал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Он напомнил о договоре между двумя государствами, согласно которому они согласились оказывать друг другу незамедлительную поддержку.

Также представитель Кремля не исключил, что Россия в будущем тоже может оказать военную помощь КНДР.