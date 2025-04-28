Песков обратил внимание на бездействие Украины в вопросе переговоров

Песков: Россия не увидела от Украины никаких действий для переговоров

Фото: РИА «Новости»

Украинское руководство не предприняло никаких действий для продолжения переговорного процесса. Об этом журналисту Life.ru Александру Юнашеву заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же есть юридический запрет [на переговоры с Россией], но пока мы не видим никаких действий», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина добавил, что спецоперация продолжается. По его словам, Россия хочет вывести «процесс в мирное русло» и готова к переговорам с украинской стороной.

Ранее Песков прокомментировал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Он напомнил о договоре между двумя государствами, согласно которому они согласились оказывать друг другу незамедлительную поддержку.

Также представитель Кремля не исключил, что Россия в будущем тоже может оказать военную помощь КНДР.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте