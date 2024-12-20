Песков: слова Путина про «Орешник» были ответом на вопрос об уязвимости ракеты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина про технологическую дуэль с «Орешником» и коснулся вопросов нефтяной отрасли. На вопросы журналистов он ответил на традиционном брифинге.

«Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости [ракеты], и поэтому президент, как обычно делает, детально рассказывал о том, как работает эта ракета и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО», — уточнил Песков, говоря о дуэли с «Орешником».

Пресс-секретарь президента напомнил, что страны коллективного Запада разрешили Украине использовать ракеты иностранного производства для ударов по целям в России. Подобные атаки уже совершались, и, как отмечал Путин, каждый раз страна будет давать на них ответ. По словам Пескова, глава государства затронул тему «Орешника» именно в таком контексте.

Представитель Кремля в беседе с журналистами также отметил, что вероятные санкции G7 в отношении нефтедобычи в России окажут негативное влияние на их инициаторов. Он также пообещал, что страна сделает все возможное для минимизации последствий ограничений против нефтяной отрасли.

Кроме того, Песков, говоря с о планах Путина, отметил, что 22 декабря он может открыть по видеосвязи ряд транспортных объектов.

Пресс-секретарь президента накануне выразил мнение, что глава Украины Владимир Зеленский, оскорбивший российское руководство, не сдержался, поскольку, скорее всего, испытывает сильные эмоциональные перегрузки.