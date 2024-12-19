Президент Украины Владимир Зеленский не способен сдерживаться, поскольку, скорее всего, испытывает сильные эмоциональные перегрузки. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на реакцию главы киевского режима на предложение о технологической дуэли.

«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство», — заметил он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

На прямой линии, которую совместили с итоговой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин упомянул новейшую баллистическую ракету «Орешник». Он напомнил, что шансов сбить ее нет и предложил сомневающимся странам Запада выбрать объект для поражения в Киеве и попробовать перехватить удар.