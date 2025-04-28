Песков объяснил, почему переговоры по Украине идут в закрытом режиме

Дискуссии в открытом формате по завершению кризиса на Украине невозможны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, чиновника процитировал Interfax .

Представитель Кремля объяснил, что открытое обсуждение таких инициатив невозможно, так как при попадании в медийное пространство идеи теряют свою значимость и эффективность. По его словам, подобные вопросы можно решать исключительно в закрытом формате переговоров.

Песков также прокомментировал сообщения прессы об инициативах Вашингтона и Киева по прекращению конфликта. Он отметил, что подобные публикации редко полностью соответствуют реальности.

Пресс-секретарь президента признал и прогресс в российско-американском диалоге, направленном на мирное урегулирование украинского конфликта. По его мнению, успешное возобновление двусторонних контактов является важным достижением, которое поможет выйти на путь к миру.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне спецоперации — из гуманитарных соображений, в честь празднования 80-летней годовщины Победы Советского Союза в Великой отечественной войне.

Перемирие будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи на 11 мая. В Кремле также обращали внимание на бездействие Украины в переговорном вопросе.