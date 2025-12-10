Песков объяснил, что Россия стремится заключить долгосрочный мир с Украиной
Россия хочет завершения конфликта на Украине, а не короткого перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Мы работаем над миром, а не над перемирием», — подчеркнул он.
Песков назвал приоритетом гарантированный и долгосрочный мир, достигнутый благодаря подписанию необходимых документов.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Россия пока не обсуждала с американской стороной слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности провести президентские выборы.
Ранее Песков прокомментировал встречу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По его словам, стороны обсудили на переговорах американский мирный план и проделали огромную работу. После этого делегация из США провела несколько встреч с украинским руководством.