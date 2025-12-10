Песков объяснил, что Россия стремится заключить долгосрочный мир с Украиной

Россия хочет завершения конфликта на Украине, а не короткого перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы работаем над миром, а не над перемирием», — подчеркнул он.

Песков назвал приоритетом гарантированный и долгосрочный мир, достигнутый благодаря подписанию необходимых документов.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Россия пока не обсуждала с американской стороной слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности провести президентские выборы.

Ранее Песков прокомментировал встречу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По его словам, стороны обсудили на переговорах американский мирный план и проделали огромную работу. После этого делегация из США провела несколько встреч с украинским руководством.