Песков назвал Зеленского главным препятствием для мирных переговоров

Воинственные заявления украинского лидера Владимира Зеленского стали главным препятствием для мирных переговоров с Россией. Об этом в разговоре с RT заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры. Лишний раз это подчеркивает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва остается открытой к мирному урегулированию, но на фоне таких высказываний вынуждена продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей.

Ранее Зеленский заявил, что утвердил план дальнобойных ударов по России на июнь.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что не видит готовности Украины к серьезным переговорам о мире.