Галузин: киевский режим поставил на эскалацию вместо диалога о выходе из кризиса

Украинские власти при поддержке стран НАТО сделали выбор в пользу усиления напряженности, вместо того чтобы выйти на дипломатическое урегулирование конфликта. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что киевский режим не выразил никакой готовности к ведению диалога для поиска путей к миру.

«Делается ставка на эскалацию напряженности, дальнейшее расширение конфликта, продолжение боевых действий, вместо того чтобы всерьез заниматься поиском путей политико-дипломатического урегулирования», — заявил Галузин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 18 мая, заявил, что переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса находится на паузе. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на возобновление диалога при посредничестве США.