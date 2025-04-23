Песков обвинил Европу в желании продолжать войну

Россия желает переговоров по конфликту на Украине, а Европе нужна только война. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой», — сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона достигнет своих целей мирным или же военным путем. Песков также отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, к тому же у нее не было никаких проблем с Финляндией и Швецией, которые вступили в НАТО.

Ранее Песков назвал сложной тему урегулирования конфликта на Украине, поэтому в ней не нужно ставить каких-либо жестких временных рамок.