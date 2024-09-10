Победа российской армии в конфликте на Украине негативно повлияет на репутацию Запада. Об этом американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive.
«Это значительно повлияет на имидж России и заставит все больше стран захотеть присоединиться к БРИКС, чтобы расстаться с западным миром», — считает он.
Офицер напомнил о подобной ситуации, происходящей в государствах Глобального Юга. Также Дэвис раскритиковал решение позволить ВСУ наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного вооружения. Он подчеркнул, что прямой конфликт с РФ значительно подорвет интересы Запада.
Украинские солдаты получат разрешение бить вглубь РФ с помощью американских ракет американского производства ATACMS после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом ранее предупредил представитель конгресса.
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