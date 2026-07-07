Лавров напомнил о заявлении Минобороны касательно статуса Константиновки

Лучшим ответом на вопрос о принадлежности Константиновки стало предложение Министерства обороны к Украине с предложением забрать тела погибших военнослужащих ВСУ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщил ТАСС .

Дипломат предположил, что украинские власти, скорее всего, спишут погибших в Константиновке боевиков как пропавших без вести. По его словам, республике не нужны ее солдаты ни живыми, ни мертвыми.

«Что касается вашего вопроса о статусе Константиновки, мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне, — приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих», — отметил Лавров.

Ранее российский посол по особым поручениям Родион Мирошник рассказал, что руководство Украины отказалось забирать тела военных ВСУ, чтобы не испортить виртуальную картину своих побед. Он допустил, что власти республики не хотят показывать реальные потери перед саммитом НАТО в Турции.