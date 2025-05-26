Аналитик Норин сообщил, что прекращение огня не поможет ВСУ восстановить силы

Военный аналитик Евгений Норин оценил возможности Украины по восстановлению сил в случае принятия 30-дневного перемирия. Об этом сообщила Lenta.ru .

По мнению эксперта, ВСУ не способны существенно нарастить численность резервов за указанный срок.

«Обе армии застряли в клинче, где Украина старается удержаться хотя бы на ничейной позиции», — добавил специалист.

Норин также прокомментировал последствия вероятного соглашения о прекращении огня. Перед вступлением договора в силу стоит ждать оживления боевых действий, так как обе стороны попытаются улучшить позиции, пояснил аналитик.