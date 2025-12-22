Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством

Гибель при взрыве автомобиля начальника управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенанта Фанила Сарварова — это страшное убийство. Об этом заявил корреспонденту RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальные службы будут вести расследование и делать то, что должно делать в этой ситуации», — добавил он.

Сарваров погиб утром 22 декабря в Москве, сев за руль собственного автомобиля Kia и направившись к выезду с парковки. Повреждения получили еще несколько припаркованных автомобилей, но других пострадавших не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По основной версии, за покушением стоят украинские спецслужбы.

Ранее Песков заявил, что президенту Владимиру Путину сразу сообщили о смерти генерала.

Сарварову было 56 лет, он участник боевых действий в Чечне и Сирии. Звание генерал-лейтенанта он получил указом президента в прошлом году.