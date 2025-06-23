Песков назвал болезненной тему передачи сербской военной продукции Украине

Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особого внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву .

Официальный представитель Кремля назвал вопрос болезненным как для России, так и для Сербии.

Песков выразил надежду, что Сербия примет меры в связи с сообщениями СВР об использовании обходных путей для поставки ВСУ военной продукции.

«Мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Служба внешней разведки России ранее сообщила, что Сербия поставляет Украине боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем. При этом сербские производители понимают, что их ракеты и снаряды могут убивать россиян.

Президент Сербии Александр Вучич объявил о приостановке поставок боеприпасов за рубеж из-за новых условий контроля, отмечали «Известия».