Песков назвал беспрецедентными планы Wildberries по поддержке пострадавших

Планы компании Wildberries по поддержке пострадавших от ударов ВСУ беспрецедентные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Компания достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах. Хотя де-юре такого обязательства у компании не было», — сказал официальный представитель Кремля.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов 18 июля сообщил о ночной атаке украинских дронов на логистический объект Wildberries в Котовске. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о падении БПЛА на территорию склада маркетплейса в Электростали.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что за прошедшую неделю из-за атак дронов на склады пострадали 18 сотрудников Wildberries, один работник погиб.