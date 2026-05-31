Песков иронично ответил на вопрос о письме Зеленского к Трампу

Сложно предположить, что предпримут Соединенные Штаты в ответ на письмо украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о поставке вооружений. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут почасовой прогноз», — сыронизировал Песков, отвечая на вопрос, чего стоит ждать от США после получения письма.

Ранее Зеленский направил обращение в адрес американского президента Дональда Трампа и конгресса США. Он написал, что украинской армии не хватает вооружений, особенно боеприпасов для систем противоракетной обороны. Глава государства уточнил, что в первую очередь требуются ракеты PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

По его словам, республике не хватает поставок, которые производятся по программе Prioritized Ukraine Requirements List за счет взносов стран НАТО.