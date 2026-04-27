Песков допустил усиление дипломатической активности по Украине в будущем

Дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта со временем могут усилиться. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся, повысится», — подчеркнул он.

По его словам, в диалоге по урегулированию конфликта на Украине возникла пауза в том числе в связи с внешней политикой Соединенных Штатов. Белый дом уделяет больше времени ситуации на Ближнем Востоке и операции против Ирана.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что ВС России продолжают продвигаться в зоне спецоперации по всей линии фронта.

Ранее Песков подтвердил, что президент Владимир Путин несколько раз в сутки получает данные о нападениях со стороны ВСУ и предпринимаемых мерах. Определением источника и географии атак БПЛА на страну занимаются военные спецслужбы, добавил он.