Первый инструктор из Греции прибыл в Киев обучать ВСУ управлению F-16

В Киев прибыл первый офицер военно-воздушных сил Греции, чтобы научить солдат ВСУ управлять истребителями F-16. Эту боевую Технику Украина получила «в качестве подарка» от стран НАТО, сообщил сайт defence-point.gr .

По данным издания, ВВС Греции приобрели большой опыт и навыки в эффективном использовании истребителя F-16 в ближнем воздушном бою, так как эксплуатировали эту модель около 40 лет.

Журналисты отметили, что греческий пилот находится на Украине по инициативе «Коалиции по обучению F-16» — ее образовали летом прошлого года во время саммита НАТО в Вильнюсе для обучения украинских пилотов.

На днях на Украину отправилась первая группа военных инструкторов из Франции. Пока неизвестно, сколько их, и чему они будут обучать ВСУ.