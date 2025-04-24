Первые партии аккумуляторов и инструментов для бойцов СВО собрали в Подольске

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в муниципалитете проходит сбор гуманитарной помощи «Подольск помогает». В акции активно участвуют предприятия и школы городского округа.

В Волонтерский центр Подольска уже поступили первые партии аккумуляторов, инструментов, одежды и консервов, которые собирали по заранее полученному списку от бойцов СВО.

«Наша школа не могла остаться в стороне. Собрали на фронт все самое необходимое: газовые баллоны, продукты и медикаменты», — рассказал ученик школы № 18 имени Подольских курсантов Артем Молчанов.

Сотрудники Подольского машиностроительного завода привезли аккумуляторы, бензопилы и обогреватели. Центр социально-психологической помощи «Юность» доставил посылку с одеждой. Предприятие «Русский рыбный мир» передало 54 коробки рыбных консервов.

Весь гуманитарный груз распределят адресно по заявкам, которые ранее присылали участники спецоперации.

Сбор необходимых на фронте вещей будет продолжаться до 25 апреля. Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1, ежедневно принимает посылки для защитников.