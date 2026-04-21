Первую тренировку по дзюдо провели для ветерана СВО в Люберцах

В спортивной школе олимпийского резерва «Союз» в Люберцах 18 апреля прошла тренировка по дзюдо для ветерана специальной военной операции, члена Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Михаила Матвиенко. Идея попробовать свои силы в дзюдо возникла у Михаила во время одной из встреч с депутатом окружного совета партии «Единая Россия» Виктором Худяковым.

Михаил Матвиенко — доброволец, который ушел защищать Донбасс еще в 2014 году. Он был зачислен в ряды партизан, затем служил в отряде народного ополчения, участвовал в боях за аэропорт и город Донецк. В результате минно-взрывного ранения ветеран потерял обе ноги, кисть правой руки и зрение.

«Во время одной из наших встреч с бойцом Михаилом Матвиенко мы заговорили о спорте, и Миша посетовал, что его не берут на дзюдо. Тогда я рассказал ему о спортивной школе „Союз“ и о том, что там ему будут очень рады», — отметил Виктор Худяков.

Мечта Михаила сбылась: он посетил спортшколу. Ветеран рассказал ребятам о своем боевом пути, вспомнил товарищей, поделился воспоминаниями о жизни в родном Донецке и событиях 2014 года. Встреча продолжилась совместной работой на татами: разминка, отработка приемов самостраховки при падении, силовые упражнения и сама борьба.