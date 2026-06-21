Первую эвакуацию мирных жителей провели в Константиновке
ТАСС: ВС России эвакуировали первых жителей Константиновки
Российские военнослужащие группировки войск «Юг» эвакуировали первых жителей из города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС.
Всего в группе оказалось шесть человек, среди них — 72-летняя Алла Плюшко.
«Не помню, во сколько мы вышли. Может, в семь, может, в шесть, долго идем. Боялись, что дроны украинские будут, но пробежали», — отметила местная жительница.
Плюшко добавила, что российские бойцы встретили мирных жителей в парикмахерской и заявили, что они теперь под охраной.
«Выходили, искали себе еду. И по воду ходили. Далеко, где стреляют», — объяснила женщина, как питались жители Константиновки.
Другой житель города Максим Плюшко уточнил, что эвакуация пока продолжается.
«Сегодня ведут группу, 10 человек, эвакуируют», — заключил мужчина.
ВС России в течение суток освободили 94 здания в Константиновке.