Первую эвакуацию мирных жителей провели в Константиновке

Российские военнослужащие группировки войск «Юг» эвакуировали первых жителей из города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС .

Всего в группе оказалось шесть человек, среди них — 72-летняя Алла Плюшко.

«Не помню, во сколько мы вышли. Может, в семь, может, в шесть, долго идем. Боялись, что дроны украинские будут, но пробежали», — отметила местная жительница.

Плюшко добавила, что российские бойцы встретили мирных жителей в парикмахерской и заявили, что они теперь под охраной.

«Выходили, искали себе еду. И по воду ходили. Далеко, где стреляют», — объяснила женщина, как питались жители Константиновки.

Другой житель города Максим Плюшко уточнил, что эвакуация пока продолжается.

«Сегодня ведут группу, 10 человек, эвакуируют», — заключил мужчина.

ВС России в течение суток освободили 94 здания в Константиновке.