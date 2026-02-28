Первую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын» показали в России

Героиня фильма RT рассказала, как ищут ее пропавшего на СВО сына

В России вышла первая часть фильма «Сильные духом. Мама и сын». В центре истории — женщина Ольга, которая несколько месяцев разыскивала пропавшего без вести на СВО сына, сообщил RT .

Женщина вела тысячи переписок и сделала сотни звонков, ездила в поездки, пытаясь найти какую-либо информацию. От сослуживцев и командиров она узнала, что сын погиб в тылу противника, возвращаясь с боевой задачи. Где конкретно это произошло — до сих пор неизвестно.

«Для меня то, что сын мой сделал, — подвиг. Подвиг, что спас четырех бойцов», — рассказала Ольга.

Теперь цель матери — найти сына и с почестями похоронить его. Фильм рассказывает об Ольге и о других российских матерях, которые, несмотря на боль утраты, сохраняют стойкость и гордятся героями.

